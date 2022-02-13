ناسا : نشر أول صور يرصدها أقوى تلسكوب في العالم

2022/02/13 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نشرت وكالة “ناسا” الأمريكية لعلوم الفضاء الصور الأولى التي التقطها تلسكوب “جيمس ويب”، وذلك بعد ‏شهرين تقريبا من إطلاقه الرسمي.‏ علماء الفلك يرصدون تلسكوب ناسا الأكبر والأقوى في العالم عند بلوغه 1.5 مليون كم من الأرض والصور التي تم التقاطها ونشرت أمس الجمعة، هي لنجم في كوكبة “الدب الأكبر” (أورسا ميجور)، […]

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