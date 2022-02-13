2022/02/13 | 10:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، الجلسة المخصصة للبت بالدعوى المقامة بالضد من ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وذكر مراسل /المعلومة/ إن المحكمة الاتحادية العليا تعقد الان جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.وأضاف ان المحكمة قررت منع دخول وسائل الاعلام الى قاعة الجلسة.يشار الى ان وجود ثلاث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).