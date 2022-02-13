المحكمة الاتحادية العليا تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري

2022/02/13 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

واضاف انه تم منع دخول وسائل الاعلام الى قاعة الجلسة.

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