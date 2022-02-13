شرطة كربلاء تتخذ اجراءات امنية مشددة في قضاء الهندية

2022/02/13 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ باشرت مفارز أمنية مشتركة من مديرية الشرطة في محافظة كربلاءالمقدسة بتنفيذ ممارسات أمنية في قضاء الهندية والجدول الغربي والخيرات لتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون.وقال اعلام شرطة كربلاء في بيان :" ى شملت الممارسات نصب سيطرات مؤقته وكمائن وتدقيق للعجلات والأشخاص ".واضاف :" تم اللقاء مع الاهالي وحثهم على ضرورة التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك والريبة وعدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة"./ انتهى

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