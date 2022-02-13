2022/02/13 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن انطلاق 3 عمليات تمشيط في مناطق زراعية بديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الحشد الشعبي انطلقت من محاور عدة في عمليات تمشيط مباغتة لـ3 مناطق زراعية تقع في تلال حمرين وشمال قضاء المقدادية لتعقب خلايا داعش الارهابي”.واضاف الحسيني،ان” عمليات التمشيط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن انطلاق عمليات تمشيط في 3 مناطق زراعية بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن انطلاق عمليات تمشيط في 3 مناطق زراعية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).