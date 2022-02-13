مثل شبكة صيد.. هذا هو الإلهام وراء تصميم جناح العراق في إكسبو 2020 دبي

2022/02/13 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو جناح العراق في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة الفرص، كما لو أنه مُغطّى بشبكة صيد تُرمى في الماء.ويرتبط تصميم الهيكل ارتباطاً وثيقاً بالسِّلّيّة، وهي عبارة عن شبكة صيد سمك تمثّل جزءاً من التراث العراقي.تعرّف إلى المزيد عن هذا الجناح الملوّن، الذي تترواح ألوانه بين الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والتجربة التي يقدّمها لزوّاره.

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