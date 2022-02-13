المحكمة الاتحادية تعقد جلسة البت في قضية هوشيار زيباري

2022/02/13 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقدت المحكمة الاتحادية، الأحد، جلستها الخاصة من أجل البت في شرعية ترشيح "زيباري" لرئاسة الجمهورية.

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وبحسب مراسل "ناس"، (13 شباط 2022)، فأن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".

وأضاف مراسلنا، أنه تم "منع دخول وسائل الاعلام الى قاعة الجلسة".

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