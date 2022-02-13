الاتحاد: الاتحادية ستحكم لصالح زيباري وستعيده لسباق رئاسة الجمهورية

2022/02/13 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد ، السبت، وجود تفاوض بين الاحزاب الكردية لحل ازمة رئاسة الجمهورية، متوقعا حكم الاتحادية لصالح اعادة هوشيار زيباري للتنافس على الرئاسة.وقال صمد في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” المشاكل قائمة بين الأحزاب الكردية وثمة مقترحات لغرض التفاوض وان غدا سيتم حسم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب […]

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