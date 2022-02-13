بإسناد طيران الجيش.. انطلاق عمليات تفتيش واسعة في محافظة البصرة

2022/02/13 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش

واسعة، شملت مناطق (الخيسات والدير

وأهوار الدبوني) ضمن القاطع الشمالي

لمحافظة البصرة، فضلاً عن أحياء ومناطق

قضاء الزبير للبحث عن المطلوبين

ومصادرة السلاح غير المرخص، إ

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