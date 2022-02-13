حرائق وقنابل واغتيالات.. المافيا الإيطالية تنتقم

2022/02/13 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صباح أحد أيام نوفمبر بجنوبي إيطاليا، وجد جيان باولو رومانو رسالة غير موقعة تحت المدخل الزجاجي لمعرض سيارته جاء فيها بأن عليها دفع 250 ألف يورو، أي ما يعادل 286 ألف دولار، حتى يكون بأمان، وفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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