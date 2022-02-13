عشرة أوسمة لتايكواندو ميسان في بطولة المنطقة الجنوبية

2022/02/13 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني تمكنت فرق محافظة ميسان، من إحراز عشرة أوسمة ملوَّنة في ختام بطولة المنطقة الجنوبية بالتايكواندو.وقال لاعب نادي علي الغربي أيهم مهدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إنَّ" محافظة ميسان شاركت بأربعة فرق هي: علي الغربي، والميمونة، ونادي السكر، وقلعة صالح"، مبيناً، أنَّ " نادي علي الغربي شارك بثمانية لاعبين وحصل على ستة أوسمة بين فضيّ وبرونزيَّ، ونادي الميمونة حصل على وسامين برونزيين، وحصل نادي السكر على وسام برونزي، فيما أحرز نادي قلعة صالح على برونزيّ واحد".وأضاف مهدي، أنَّ" البطولة شهدت مشاركة المحافظات: ميسان و واسط ، والبصرة والناصرية، واستمرت على مدى يومين، احتضنتها قاعة اللجنة الأولمبية في محافظة البصر’"، لافتاً، الى أنَّ" نادي علي الغربي حصل على المركز الرابع في البطولة وفاز بلقب النادي المثالي من أصل 16 نادياً ولو لا نظام الأوسمة؛ لاستحق المركز الثاني فرقياً".

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