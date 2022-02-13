بإسناد طيران الجيش.. انطلاق عملية أمنية في البصرة

2022/02/13 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، انطلاق عمليات تفتيش واسعة في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية شرعت بعمليات تفتيش واسعة، شملت مناطق (الخيسات والدير وأهوار الدبوني) ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة، فضلاً عن أحياء ومناطق قضاء الزبير للبحث عن المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخص، إذ تمكنت خلال الواجب من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة إضافة إلى كميات من الأعتدة المتنوعة".

وبحسب البيان، أكد قائد العمليات "على استمرار حملات التفتيش الليلية والنهارية ومطاردة المطلوبين والخارجين على القانون والعمل على عدم استخدام وانتشار السلاح ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف أن "القوات الأمنية من خلال الدوريات والسيطرات المفاجئة، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مذكرات قضائية، جرى إحالتهم إلى الجهات المختصة".

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