العصائب: لجنة “الاب الواحد” بشأن ميسان خرجت بنتائج وتفاهمات مهمة

2022/02/13 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق حبيب الحلاوي، الاحد، عن تفاصيل اجتماع وفدي التيار الصدري مع العصائب، مبينا ان الوفدين توصلا الى نتائج وتفاهمات مهمة للغاية.وقال الحلاوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” ابناء “الاب الواحد” انطلقوا لتهدئة الاوضاع في ميسان وان الاجتماع مع التيار الصدري خرج بنقاط مهمة وتفاهمات كبيرة”.[…]

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