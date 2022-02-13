طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2022/02/13 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة غداً الاثنين في بعض المحافظات العراقية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً يوم غد، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئي”.وأضاف البيان، أن “طقس يوم […]

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