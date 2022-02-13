الأمة العربية المعاصرة بحاجة إلى نقد راديكالي لفقه العصور الوسطى - عزالدين معزة

2022/02/13 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_معزة كل الأمم والشعوب الحية التي استطاعت أن تتخلص من موروثها التاريخي ـ الثقافي، في جوانبه المظلمة، تمكنت من فرض نفسها على التاريخ المعاصر وعلى الأمم التي ما زالت تستمد خارطة طريقها من المقابر، كأمتنا العربية الإسلامية، للأسف ما زال ابن تيمية إلى الان يملي علينا فتاواه التي تجاوزها الزمن وأكل الدهر عليها وشرب كما يقال في تراثنا العربي .."إن الأمة ضعفت عن شريعة القرآن، فحاولت أن تبدل القرآن ليلائمها ......





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