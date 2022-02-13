أربعة لاعبين خارج حسابات المنتخب الوطني

2022/02/13 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كسف مصدر في اتحاد الكرة، بأن أربعة لاعبين لن يكونوا ضمن حسابات مدرب المنتخب الوطني.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة أبلغ مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد بأن هناك أربعة لاعبين لن يتمكنوا من تمثيل المنتخب الوطني بسبب مشاكل إدارية تواجههم”.واوضح ان “الاتحاد ابلغ المدرب بأنه سيكون عليه […]

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