ائتلاف المالكي: دور البرلمان الحالي لن يكون افضل من سابقاته

2022/02/13 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد ائتلاف دولة القانون زعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، ان دور البرلمان الحالي لن يكون الافضل من سابقاته.

وقال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "هذه الدورة تختلف كثيرا عن الدورات السابقة، ولكن لن تكون أفضل من سابقاتها لا في تشريع القوانين ولا في الدور الرقابي، فالأزمات منذ الآن كبيرة والبرلمان لا يحرك ساكنا تجاهها، حيث بات الأمر محصورا بيد رؤساء الكتل المتحكمين بالمشهد، ومختزلا بقراراتهم".

واضاف الصيهود: "عند الاختلاف بين رؤساء الكتل نرى انقسام البرلمان تبعا لآرائهم، فطالما كانت هناك أزمة قائمة فإنها ستنعكس على البرلمان، وطالما أن رؤساء الكتل لم يتوصلوا الى حلول لهذه الأزمات، فإنها ستنعكس على أداء البرلمان، وبذلك لن تكون هذه الدورة أفضل من السابقة التي كانت أسوأ من كل الدورات التي سبقتها".

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