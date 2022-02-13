اشبيلية يقترب من ريال مدريد بالدوري الاسباني

2022/02/13 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اقترب إشبيلية من ريال مدريد المتصدر بعد انتصاره المتأخر على إلتشي بالدوري الاسباني.وفاز إشبيلية بصعوبة على ضيفه إلتشي 2-0 يوم امس الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.سجّل الأرجنتيني غوميز والبديل رافا مير ثنائية إشبيلية في آخر ثلث ساعة (70 و75).وهذا الفوز الأول لإشبيلية في الدوري بعدما تعادل في آخر ثلاث مباريات.ورفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يواجه فياريال اليوم السبت.وتوقف رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً./انتهى9

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