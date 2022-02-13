معرض طائرات رجال الاعمال والطائرات الخاصة يعود الى دبي

2022/02/13 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا" عن عودة معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى الشرق الأوسط خلال الفترة من 6 إلى 8 كانون الاول المقبل في مطار آل مكتوم الدولي بدبي ، حيث يسلط الضوء على أحدث التوجهات الرائجة والابتكارات والفرص التي تسهم بصياغة مستقبل القطاع في الشرق الأوسط والعالم.وقال علي أحمد النقبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :" ان قطاع طيران رجال الأعمال يشهد فترة استثنائية تتسم بمرونة هائلة ومستوى متميز من النمو خلال السنوات الأخيرة "، مشيرا الى :" ان المعرض يستعرض أحدث المستجدات في قطاع الطيران الخاص ويكشف عن آخر التقنيات والتوقعات للقطاع الذي يسير على درب الازدهار في السنين القادمة".وأبدى النقبي التطلع لاستضافة أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية مجددا في الفعالية التي ترسخ مكانة دبي كمركز رائد لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص./ انتهىو

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