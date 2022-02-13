2022/02/13 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z9aMFLBJuhQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راديو هوا دجلة يحتفل باليوم العالمي للراديو) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راديو هوا دجلة يحتفل باليوم العالمي للراديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).