سونار يلتقط ارتفاع موجة

2022/02/13 | 11:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل جهاز سونار موجة مياه عنيفة يبلغ ارتفاعها 58 قدمًا (17.6 مترًا) قبالة ساحل جزيرة فانكوفر، بكندا، محطمة الرقم القياسي المسجل بنحو ثلاثة أضعاف حجم الأمواج المحيطة.

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