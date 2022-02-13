2022/02/13 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مكافحة اجرام بغداد، الأحد، القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار وآخر بتزوير صك بقيمة 13 مليونا في بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلقاه "ناس" (13 شباط 2022)، إنه "تمكنت مفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار عراقي من داخل إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

وفي عملية منفصلة، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على "متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 13 مليون دينار عراقي صادر من المصرف الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".بغداد: اعتقال سارق اقتحم منزلاً وآخر بتهمة تزوير صك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: اعتقال سارق اقتحم منزلاً وآخر بتهمة تزوير صك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: اعتقال سارق اقتحم منزلاً وآخر بتهمة تزوير صك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).