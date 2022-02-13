ارتفاع طفيف باسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2022/02/13 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار بيع الدولار اليوم الاحد

ارتفاع طفيف في الاسواف المحلية .

وسجل الدولار 148.250 ديناراً لكل 100

دولار.

فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000

دينار لكل 100 دولار.

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