بعد وفاة الممثل الكوميدي بوب ساغيت بسبب صدمة في الرأس.. ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت لإصابة في الرأس؟

2022/02/13 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لدى CNN وجراح الأعصاب، كيفية التعرف على أعراض إصابة خطيرة في الرأس وما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد أن كشفت عائلة الممثل الكوميدي بوب ساغيت أنه توفي نتيجة إصابة في الرأس

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