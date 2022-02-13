في ثاني حكم من نوعه.. سجن أستاذ جامعي مغربي متورط في

2022/02/13 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مغربية بحسب أستاذ جامعي عاما واحد بعد إدانته بالتحرش بإحدى طالباته ضمن القضايا التي باتت تعرف إعلاميا باسم" الجنس مقابل النقاط"، وفقا لما ذكر موقع "طنجة7" المحلي.

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