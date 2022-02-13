اللواء رسول يعلن القبض على 8 إرهابيين في اربع محافظات

2022/02/13 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، عن القبض على 8 إرهابيين في اربع محافظات.

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