العمل تخصص خطاً ساخناً لتقديم الشكاوى عند تسريح العمال

2022/02/13 | 11:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، خطاً ساخناً لتقديم الشكاوى، مؤكدة عدم إمكانية تسريح أيّ عامل في القطاع الخاص إلَّا عند استحصال موافقتها.وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية، إنَّ “قانون العمل في القطاع الخاص، لايمكن تسريح أي عامل مالم يتم استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عليه”.وأضاف، أن “الوزارة …

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