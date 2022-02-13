القبض على 8 إرهابيين في اربع محافظات

2022/02/13 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة=================إستنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الدقيقة التي تجتث بقايا عناصر داعـش في المُدن العراقية .حيثُ نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين في مُحافظتي الأنبار وصلاح أسفرتا عن إلقاء القبض على (٦) من إرهابيي عصابات داعـش التكفيرية.وفي مُحافظة بابل تم نصب كمين محكم من قبل رجالنا الأبطال، اثمر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مُتخفي بين المواطنين .وبالتسنيق مع أسايش أقليم كردستان العراق - مُحافظة السُليمانية أُلقي القبض على مطلوب للعصابات الإرهابية.إن العاتق الأكبر في جهود مُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه يقع على فُرسان العمليات الخاصة، حيثُ يتسمون بمهارة الفكر واحترافية التدريب والقدرة على تنفيذ أصعب الواجبات المُناطة بهم فهُم قادرون على مواجهة العصابات الإرهابية بجميع أشكالها ومُسمياتها ومهما بلغت قوتها وتنظيمها .=============اللواء قوات خاصةيحيى رسول عبدالله١٣ شباط ٢٠٢٢

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