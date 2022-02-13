الإعمار تعلن تفاصيل مشروع ماء الناصرية

2022/02/13 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، تفاصيل مشروع ماء الناصرية، فيما أشارت إلى أن الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 10000م3/ الساعة.وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مشروع ماء الناصرية يُشيد على مساحة تبلغ 50 دونماً، حيث سيوفر الماء الصالح للشرب لنحو 800 ألف نسمة من اهالي اقضية الناصرية وسوق الشيوخ والشطرة والبطحاء".وأضاف ان "أعمال المشروع مستمرة وبوتائر متصاعدة في صب بناية الفلاتر واحواض الترسيب، مع حدل وتعديل طبقة تحت الأساس لبناية الخزان الأرضي فضلاً عن منشآت المشروع الأخرى"، مبينا ان "نسبة الانجاز الحالية بلغت نحو 20%".

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