2022/02/13 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تغلق مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق

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