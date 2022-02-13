2022/02/13 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بدء جلسة محاكمة المتورطين في “مجزرة جبلة” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة محاكمة المتورطين في “مجزرة جبلة”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة محاكمة المتورطين في “مجزرة جبلة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).