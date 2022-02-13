صَفْجَاتٌ مُغَيَّبَةٌ مِنْ تَارِيخِ سُورْيَا الْحُقوقيُّ السُوري امِيلِيُوسْ بَابِينوس - الياس خليل نصرالله

2022/02/13 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله السبت، 12 فبراير 2022صَفْجَاتٌ مُغَيَّبَةٌ مِنْ تَارِيخِ سُورْيَاالْحُقوقيُّ السُوري امِيلِيُوسْ بَابِينوسالياس خليل نصراللهبَابِينُوسْ حُقوقِيٌّ سُوريٌّ شَهيدُ العَدالَةِ اَلَّتِي أرْسَى قَوانينَها .



وُلِدَ عَامَ 142 لِلْمِيلَادِ فِي حِمْصَ السّوريَّةِ (أم الحِجارَةِ اَلسَّوْداءِ) وَدَرَسَ الحُقوق فِي بَيْروتَ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْتَبَرُ فِي حِينِهِ (الأُم المُرْضِعَةَ ......





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