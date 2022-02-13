الحصاد الاقتصادي في سورية خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين 2000 - 2010 - مصطفى العبد الله الكفري

2022/02/13 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري Contentsاستقرار الاقتصاد الكلي:‏ ‏‏‏ 2زيادة حجم الموازنة العامة للدولة: 4زيادة الناتج المحلي الإجمالي: 5الاستهلاك العام والخاص: 6البرنامج الوطني للحد من الفقر وتقديم الدعم، تراجع نسبة البطالة:‏ ‏‏‏ 7تطور القطاع الزراعي: 8قطاع النفط والغاز: 9التجارة الخارجية ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات:‏ ‏ 10السياسة النقدية: 12توحيد أسعار الصرف: 13سوق دمشق للأوراق الم ......





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