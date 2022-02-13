لجنة الإعمار تحذر من الوتيرة البطيئة: سنحتاج 5 أعوام لتعود نينوى كما كانت

2022/02/13 | 11:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كدت اللجنة العليا لإعمار الموصل أن محافظة نينوى تحتاج إلى خمسة أعوام ليتمّ إعمارها و"تعود كما كانت" في حال بقيت وتيرة الإعمار على هذا الحال، لافتةً إلى أنّ 80% من الوحدات السكنية في المدينة القديمة دمرت.

وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر دخيل للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "المحافظة فقدت الكثير من بناها التحتية بقطاعات الصحة والبلديات والماء والمجاري، فيما دمرت 80 بالمئة من الوحدات السكنية للمدينة القديمة".

وأضاف أنّ "المحافظة بحاجة إلى موازنات خاصة وقرارات استثنائية، للتعجيل من حركة البناء والإعمار فيها"، محذرًا من أنه "في حال بقيت وتيرة الإعمار على حالها، فأنّ نينوى ستحتاج إلى خمسة أعوام لتعود كما كانت".

وبشأن أبرز الإنجازات المتحققة للمرحلة الماضية، ذكر دخيل أنها "تمثلت بإكمال 300 مدرسة، وإعمار ثلاثة جسور، وهناك اثنان آخران قيد الإنشاء، وكذلك تأهيل وتطوير مستشفيات: تلعفر وربيعة والولادة والخنساء والسلام ومجمع الشفاء، باستثناء مستشفيي الجمهوري وابن سينا، فضلاً عن بناء 11 مركزًا صحيًا نموذجيًا".

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