ديالى تعلن بدء برنامج اعادة نازحي 4 قرى في “ريف العبارة”

2022/02/13 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي، الاحد، عن بدء برنامج اعادة نازحي 4 قرى في ريف العبارة شمال شرق ديالى.وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” برنامج طموح لاعادة عشرات الاسر النازحة من 4 قرى في ريف العبارة تمت المباشرة به بالتنسيق مع الجهات الامنية والحكومية في اطار جهود لانهاء معاناة الاسر […]

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