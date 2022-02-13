خبيرة تغذية تتحدث عن العلاقة بين قلة النوم والسمنة

2022/02/13 | 11:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضحت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع محطة إذاعة “موسكو تتحدث” كيف أن قلة النوم المستمرة يمكن أن تؤدي إلى السمنة.وفقا لها، بسبب قلة النوم المنتظمة، ينتهك الإيقاع الحيوي في الشخص، وبالتالي هناك شعور دائم بالجوع، نتيجة لذلك – السمنة.يجب أن يكون النوم كافيًا، ففي بعض الأحيان يمكن لساعة إضافية من […]

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