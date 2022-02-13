الحشد يواصل عملياته ويعثر على مضافة لداعش في جزيرة “البو مرموص”

2022/02/13 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من الحشد الشعبي على مضافة لعناصر داعش تحوي مواد لوجستية وأواني طبخ واعتدة وقارب نهري في جزيرة البو مرموص في صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” قوات الحشد الشعبي تواصل بمشاركة الجيش تقدمها على قدم وساق لليوم السابع على التوالي لتحقيق أهدافها المرسومة وتأمين الجزيرة من […]

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