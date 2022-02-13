اعتقال 6 إرهابيين بعمليتين نوعيتين في الانبار

2022/02/13 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأحد، عن اعتقال 6 إرهابيين خلال عمليتين نوعيتين نفذهما جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة الانبار.

وقال رسول في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الدقيقة التي تجتث بقايا عناصر داعـش في المُدن العراقية، حيثُ نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين في مُحافظتي الأنبار وصلاح أسفرتا عن إلقاء القبض على (٦) من إرهابيي عصابات داعـش التكفيرية".

وأضاف أنه "تم نصب كمين محكم من قبل رجالنا الأبطال، أثمر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مُتخفي بين المواطنين،

وبالتنسيق مع اسايش اقليم كردستان العراق - مُحافظة السُليمانية أُلقي القبض على مطلوب للعصابات الإرهابية".

وأوضح رسول أن "العاتق الأكبر في جهود مُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه يقع على فُرسان العمليات الخاصة، حيثُ يتسمون بمهارة الفكر واحترافية التدريب والقدرة على تنفيذ أصعب الواجبات المُناطة بهم فهُم قادرون على مواجهة العصابات الإرهابية بجميع أشكالها ومُسمياتها ومهما بلغت قوتها وتنظيمها".

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