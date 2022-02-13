بينها غابة بحرية عمرها 200 ألف عام..أين تجد أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض؟

2022/02/13 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سلحفاة في جنوب المحيط الأطلسي إلى شجرة زيتون في جزيرة كريت، إليك قائمة بالأماكن التي تستطيع من خلالها مشاهدة أقدم الكائنات الحية على الأرض.

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