الديمقراطي: الاتحادية ستعيد زيباري لرئاسة الجمهورية دون “ادنى شك”

2022/02/13 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، الاحد، ثقتها بحكم المحكمة الاتحادية لصالح اعادة هوشيار زيباري للمنافسة على رئاسة الجمهورية بعد جلسة اليوم.وقالت صبري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “موقف كتلة الجزب الديمقراطي هـو احترام قرار المحكمة الاتحادية وفي نفس الوقت نعتبر أن القرار سيصب في صالح مرشحنا هوشيار زيباري”.واضافت […]

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