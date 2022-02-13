إحباط محاولة إستهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى

2022/02/13 | 12:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأحد، إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر، من احباط محاولة …

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