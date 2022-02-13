غداً.. انطلاق الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز

2022/02/13 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطلقُ، غداً الاثنين، منافساتُ الجولة (21) من منافسات دوري كرة القدم الممتاز بإقامة ستِ مبارياتٍ، على أن تستكمل بقيةُ مواجهات الجولة، وهي الثانية من مرحلة الإياب، يوم الثلاثاء، بإجراء أربعِ مباريات.ففي ملعب اللاعب الساحر أحمد راضي، يستضيفُ فريق الكرخ فريق زاخو في المباراةِ التي تنطلقُ في الساعة 1:30 ظهراً، بينما يحل فريق القاسم ضيفاً […]

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انطلاق الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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