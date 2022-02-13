2022/02/13 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات، اليوم الأحد، ان رفض ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية قائم ولن يتغير.وقال موات، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لرئاسة الجمهورية، عليه العديد من شبهات الفساد والملاحظات، وهو اقيل بأغلبية برلمانية كبيرة لتورطه قضايا فساد وهدر […]

ظهرت المقالة قيادي في الاطار: نرفض ترشيح زيباري حتى لو كان قرار الاتحادية لصالحه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الاطار: نرفض ترشيح زيباري حتى لو كان قرار الاتحادية لصالحه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الاطار: نرفض ترشيح زيباري حتى لو كان قرار الاتحادية لصالحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).