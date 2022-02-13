غداً.. ست مباريات في انطلاق الجولة (21) من دوري الكرة الممتاز

2022/02/13 | 12:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنطلقُ، غداً الاثنين، منافساتُ الجولة (21) من منافسات دوري كرة القدم الممتاز بإقامة ستِ مبارياتٍ، على أن تستكمل بقيةُ مواجهات الجولة، وهي الثانية من مرحلة الإياب، يوم الثلاثاء، بإجراء أربعِ مباريات.ففي ملعب اللاعب الساحر أحمد راضي، يستضيفُ فريق الكرخ فريق زاخو في المباراةِ التي تنطلقُ في الساعة 1:30 ظهراً، بينما يحل فريق […]

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