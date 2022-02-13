2022/02/13 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تصدر ضوابط لتقييد نشر منتسبيها بمواقع التواصل الاجتماعي

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