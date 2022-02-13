قبل اعلان قرار المحكمة الاتحادية.. موقف جديد من الفتح حول زيباري

2022/02/13 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاحد، ان حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقامة ضد ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية سيعيد الحراك السياسي من جديد.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحراك السياسي والتفاوض بين الأطراف السياسية شبه متوقف منذ أيام، لكن حسم المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، للدعوى المقامة ضد ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية سيعيد الحراك السياسي من جديد، وسيفتح باب التفاوض والحوار بين كافة الأطراف".

وبين ان "كل الأوساط السياسية، وحتى الشعبية تترقب ما سيصدر من قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن، الدعوى المقامة ضد ترشح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، واي قرار سيصدر هو محترم، خصوصاً ان ملزم لكل الأطراف وغير ممكن الطعن به مطلقاً".

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