وزارة الاعمار: انجاز اكثر من 60% من مشروع ماء الدجيل

2022/02/13 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت ، عن تحقيق مراحل عمل متقدمة في تنفيذ مشروع ماء الدجيل في محافظة صلاح الدين، بنسبة إنجاز تجاوزت 60%.وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان، أن "الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 4000 م3/الساعة، وسيُسهم في سد احتياجات أهالي منطقة الدجيل والقرى المجاورة لها من الماء الصالح للشرب".واوضح :" ان المشروع يتكون من أربعة أحواض ترسيب وحوض الغسيل العكسي والخزان الأرضي، وأبنية الدفع الواطئ والعالي والفلاتر والكيمياويات والطاقة والإدارة، إضافة الى دور المهندسين والمشغلين، وشبكة الخطوط الناقلة للماء الصافي من محطة الضخ إلى مواقع الخزانات العالية بطول (53) كم"./انتهى8

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