وزير اسبق لـ/ نينا / : هذه حقيقة ترشيحي لحقيبة وزارة الصحة في الحكومة المقبلـة

2022/02/13 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حسم وزير الصحة الاسبق جعفر صادق علاوي ، الجدل بشأن ترشيحه لاعادة شغل حقيبة وزارة الصحة في الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة المقبلة .و قال علاوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " تم طرح ترشيحي لتولي حقيبة وزارة الصحة مرة اخرى في الحكومة المقبلة ، لكني لم اقبل ذلك ".واضاف : " انا مستعد للخدمة دوما ، لكن هناك من هو افضل مني ..لقد اديت عملي ، واتمنى لمن يتسلم حقيبة وزارة الصحة ان يكون افضل مني "./انتهى5

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