كمبش يوجه بإعادة تأهيل مرقد الإمام بن حنبل

2022/02/13 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، اليوم الاحد، بتأهيل مرقد الإمام أحمد بن حنبل.وذكر بيان للوقف، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس الديوان سعد كمبش زار مرقد الإمام أحمد بن حنبل بمنطقة الحيدرخانة وسط العاصمة بغداد”.وأضاف انه “اطلع كمبش على المرقد الشريف والملحقات التابعة له موجهاً الكوادر الهندسية بإعادة إعماره […]

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