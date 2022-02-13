بغداد.. شابة تقتل والدتها بالرصاص بسبب ’الموبايل’

2022/02/13 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسبب خلاف على "هاتف محمول"، الأحد، بمقتل امرأة على يد ابنتها البالغة من العمر 20 عاماً في بغداد.

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وقال مصدر لـ "ناس" (13 شباط 2022)، إن "فتاة من مواليد 2002 قامت بفتح النار على والدتها، بواسطة سلاح مسدس يعود لوالدها ضمن منطقة الغزالية في بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الجريمة حصلت، بسبب رفض الأم استخدام ابنتها الهاتف المحمول لأوقات طويلة"، مبيناً أن "جثة القتيلة تم نقلها الى الطب العدلي، فيما القت القوات الأمنية القبض على الفتاة وتم ايداعها التوقيف".

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